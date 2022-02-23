Убытки от водной блокады Крыма превысили 150 миллиардов рублей

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Введенная Украиной водная блокада Республики Крым нанесла местному бюджету убытки, сумма которых уже превысила 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов в среду, 23 февраля.

Он подчеркнул, что сумма ущерба продолжит увеличиваться.

— Это убытки, которые уже понесены бюджетом республики на преодоление последствий водной блокады, — пояснил глава комитета.

Трофимов добавил, что российская сторона уже доказала виновность ответчика и аргументировала свою позицию по привлечению к ответственности Украины. Из-за этого к рассмотрению иска теперь могут подключиться пострадавшие от водной блокады химические, аграрные и курортные предприятия Крыма, передает РИА Новости.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

24 августа СК России впервые возбудил уголовное дело по факту водной блокады Крыма со стороны Украины по статье «Экоцид». По словам представителя ведомства, блокаду путем перекрытия Северо-Крымского канала совершили неустановленные лица, которые выступают против воссоединения полуострова с Россией.

Таким образом, был нанесен ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова. Отсутствие водоснабжения истощает сельскохозяйственные земли и нарушает состояние популяций животного мира. Часть видов животных в Крыму уже можно считать исчезнувшими. Также перекрытие канала повлияло на качество хозяйственно-питьевой воды, отметили в СК.

В августе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем в части водной блокады полуостров.

В январе 2022 года Фикс сообщил, что власти Крымского полуострова завершают подготовку первого иска к украинскому правительству из-за водной блокады.