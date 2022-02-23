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Диетолог перечислила полезные до конца зимнего сезона овощи и фрукты

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог перечислила полезные до конца зимнего сезона овощи и фрукты
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сезонные овощи и фрукты обладают большим количеством полезным свойств, чем несезонные. Заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева назвала продукты, которые следует включать в ежедневный рацион до конца зимнего периода.

Она отметила, что сравнивать помидоры с картошкой по полезным свойствам не рекомендуется из-за разного состава и содержания витаминов, минералов и углеводов. Последних, например, в картофеле гораздо больше, чем в томатах.

— В картофеле углеводов заметно больше (17 граммов), чем в помидорах (3,2 грамма), — заявила эксперт.

Пигарева порекомендовала делать выбор в пользу сезонных овощей и фруктов. При этом тепличные помидоры и огурцы можно есть даже зимой, цитирует РИА Новости ее слова.

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что злоупотребление вредными продуктами питания по примеру газировок, сладостей и кондитерских изделий могут вызвать острые и отсроченные последствия для здоровья. Отсроченные последствия от поедания вредной пищи возникают постепенно, и через годы они трансформируются в тяжелые болезни, заключил врач.

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