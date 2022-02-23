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Оплатить городскую парковку стало возможным в приложении «Метро Москвы»‎

Георгий Соланович

Город
Оплатить городскую парковку стало возможным в приложении «Метро Москвы»‎
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Возможность оплатить городскую парковку появилась в приложении «Метро Москвы»‎. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

— Оплата парковок в приложении «Метро Москвы» поможет пассажирам метро, которые иногда используют автомобиль, сэкономить свое время. Построить любой маршрут, купить билет на автобус дальнего следования, оплатить проезд, а теперь и парковку можно в одном удобном приложении, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме. В разделе «Город» нужно выбрать категорию «Парковки», добавить свой автомобиль, выбрать парковочное место, время парковки и нажать кнопку «Оплатить». Завершить парковку раньше также возможно в приложении — надо нажать на красную кнопку с крестиком на странице парковочных сессий, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

В День защитника Отечества городские парковки работают бесплатно. Плата не взымается и тех паркингах, где установлены повышенные тарифы (380 или 450 рублей в час). Однако на парковках со шлагбаумами придется заплатить.

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