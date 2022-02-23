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Куба призвала США и НАТО прислушаться к требованиям России по безопасности

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Куба призвала США и НАТО прислушаться к требованиям России по безопасности
Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс должны прислушаться к требованиям России по безопасности. Такое мнение выразили в Министерстве иностранных дел (МИД) Кубы в среду, 23 февраля.

В ведомстве отметили, что действия Вашингтона с целью расширения НАТО угрожают безопасности РФ.

— Призываем США и НАТО серьезно и реалистично отнестись к обоснованным требованиям по гарантиям безопасности со стороны Российской Федерации, которая имеет право на самооборону, — заявили в МИД Кубы.

Также местные политики обвинили Штаты в угрозе российской стороне и манипуляцией международным сообществом заявлениями о «масштабном вторжении» на территорию Украины. При этом в это же время США продолжают поставлять вооружение и размещать войска в европейских странах, подчеркнули в ведомстве.

— В то же время развернулась антироссийская пропагандистская кампания, — передает РИА Новости сообщение кубинского МИД.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

С конца прошлого года западные СМИ стали сообщать о возможном вторжении России на территорию Украины. Впоследствии эту риторику подхватили и западные политики. Российские власти отрицают эту информацию. На прошлой неделе посол России в США заявил, что Россия не планирует вторгаться на Украину.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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