Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине Победы

Георгий Соланович

Город
Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине Победы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к 77-й годовщине Победы. Информация об этом появилась на официальном сайте главы города.

Единовременную материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей получат инвалиды и участники ВОВ, участники обороны Москвы, труженики тыла, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны и другие. Выплаты получат более 66 тысяч ветеранов-москвичей. С полным перечнем категорий можно ознакомиться на официальном сайте мэра города.

Сергей Собянин также поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих Московского территориального гарнизона с 23 февраля.

В поздравительной телеграмме глава города отметил, что День защитника Отечества олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм. Также в особенности он выделил подвиг отечественных солдат в период ВОВ.

Ко Дню защитника Отечества в столице пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

Кроме того, 23 февраля все уличные парковки в Москве будут бесплатными.

Читайте также:
Сергей Собянин Великая Отечественная война Ветераны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте