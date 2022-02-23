Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам к годовщине Победы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам Великой Отечественной войны к 77-й годовщине Победы. Информация об этом появилась на официальном сайте главы города.

Единовременную материальную помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей получат инвалиды и участники ВОВ, участники обороны Москвы, труженики тыла, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны и другие. Выплаты получат более 66 тысяч ветеранов-москвичей. С полным перечнем категорий можно ознакомиться на официальном сайте мэра города.

Сергей Собянин также поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих Московского территориального гарнизона с 23 февраля.

В поздравительной телеграмме глава города отметил, что День защитника Отечества олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм. Также в особенности он выделил подвиг отечественных солдат в период ВОВ.

Ко Дню защитника Отечества в столице пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

Кроме того, 23 февраля все уличные парковки в Москве будут бесплатными.