В Германии не исключили полную остановку «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

ФРГ допустила полную остановку газопровода «Северный поток — 2» в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек в среду, 23 февраля.

Он отметил, что в настоящий момент вопросы по «СП-2» Германия координирует с коллегами из Европы и Соединенных Штатов.

— Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно, — цитирует РИА Новости слова политика.

22 февраля стало известно, что процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» заморожен. В немецком Федеральном сетевом агентстве объяснили, что Минэкономики отозвало заключение в рамках процесса сертификации проекта. Эксплуатация трубопровода без сертификации, как уточнялось, была бы правонарушением.