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В Германии не исключили полную остановку «Северного потока — 2»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Германии не исключили полную остановку «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

ФРГ допустила полную остановку газопровода «Северный поток — 2» в связи с обострением ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек в среду, 23 февраля.

Он отметил, что в настоящий момент вопросы по «СП-2» Германия координирует с коллегами из Европы и Соединенных Штатов.

— Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно, — цитирует РИА Новости слова политика.

22 февраля стало известно, что процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» заморожен. В немецком Федеральном сетевом агентстве объяснили, что Минэкономики отозвало заключение в рамках процесса сертификации проекта. Эксплуатация трубопровода без сертификации, как уточнялось, была бы правонарушением.

В Германии не исключили полную остановку «Северного потока — 2» Фото: Вечерняя Москва

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен на фоне действий российской стороны.

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, никто не будет вводить санкции против российского газа, потому что Европе «судорожно нужны дополнительные объемы газа из России».

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