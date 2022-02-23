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Врач назвала частые причины тошноты и способы быстро от нее избавиться

Георгий Соланович

Общество
Врач назвала частые причины тошноты и способы быстро от нее избавиться
Фото: depositphotos

Быстро избавиться от тошноты возможно, однако перед этим нужно понять ее причины. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

По ее словам, тошнота может возникнуть при укачивании. Когда человек едет, в мозг поступают сигналы о том, что он перемещается в пространстве, однако его тело неподвижно — так возникает диссонанс, который и приводит к тошноте. В таких случаях Романенко рекомендует передвигать в машине ногами, имитируя ходьбу.

Еще одна причина тошноты — стресс.

— Тошнота очень часто возникает из-за психогенных причин. Когда мы нервничаем, нас может начинать подташнивать. Иногда помогают простые приемы. Вы задерживаете дыхание примерно на пять секунд и потом медленно выдыхаете. Когда мы задерживаем дыхание, мы разрываем эту патологическую цепь возбуждения нашего рвотного центра, и тошнота проходит, — рассказала врач-терапевт.

Также тошнота может возникнуть при переедании и чрезмерных физических нагрузках. В первом случае специалист рекомендует не ложиться сразу после приема пищи и посидеть 10-15 минут, во втором — прекратить физическую нагрузку и передохнуть, передает «Москва24».

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