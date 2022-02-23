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Подземный переход от Ленинградского вокзала к станции «Комсомольская» откроют весной

Георгий Соланович

Город
Подземный переход от Ленинградского вокзала к станции «Комсомольская» откроют весной
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Комсомольская площадь, 3 Карта всех событий

Специалисты завершают работы по ремонту подуличного перехода от Ленинградского вокзала к станции столичного метрополитена «Комсомольская». Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Переход не работал с 1993 года, в 2019 году было принято решение провести полноценный ремонт и снова открыть его для пассажиров. Сроки завершения работ переносились.

— Мы укрепили фундамент, восстановили аварийные плиты перекрытия и выполнили работы по отводу грунтовых вод. <...> Теперь нужно перенести кассы в вестибюле «Комсомольской» и сделать там проход, он будет готов весной, — уточняется в сообщении Дептранса.

Во время ремонта специалисты брали все старые части перехода, укрепили несущие конструкции, уложили новый гранит и мрамор и установили навес над лестницей.

После открытия перехода от Ленинградского вокзала до станции «Комсомольская» можно будет добраться всего за три минуты, передает Telegram-канал Дептранса.

23 февраля стало известно о том, что на Авиационной улице обновят 1,3 километра трамвайных путей.

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