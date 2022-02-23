Косметолог объяснил, какая косметика необходима мужчинам

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Мужчины тоже нуждаются в уходе за кожей лица и не должны пренебрегать использованием косметики. Об этом заявил врач-дерматовенеролог, косметолог Борис Мирошниченко.

По его словам, перед покупкой косметики представителям сильного пола необходимо обратиться к специалисту. Если на это нет времени, то в обязательном порядке нужно купить гели, пенки для умывания, скрабы, тоники и увлажняющие кремы.

— Гель или пенка для умывания по типу кожи — два раза в день, скраб — в среднем один раз в три дня, лучше с мелкими частицами, чтобы не травмировать кожу, в том случае если нет активных высыпаний на лице. Ежедневный крем с SPF — если весна или лето. Или просто защитный увлажняющий крем, — подчеркнул врач.

Более того, Мирошниченко уверен — женская косметика по составу почти никак не отличается от мужской, поэтому представители сильного пола могут смело ее использовать, если им нравится запах. Также врач рекомендовал мужчинам иногда посещать косметологов: профессиональная чистка лица никому и никогда не повредит, передает РИА Новости.

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