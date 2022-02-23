Зеленский не исключил возможности ввода визового режима с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности введения визового режима с Россией. Об этом он заявил в среду, 23 февраля.

— У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ, — сообщил Зеленский.

Так президент во время брифинга ответил на вопрос о возможности введения визового режима, передает РИА Новости.

До этого украинское министерство иностранных дел призвало находящихся на территории России своих граждан незамедлительно покинуть страну. Причиной было названо «усиление агрессии в отношении Украины со стороны России», что «потенциально может помешать» получению консульской помощи на территории РФ.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не хочет разрывать дипломатические отношения с Украиной. Руденко также добавил, что РФ признает Луганскую и Донецкую народные республики в тех границах, в рамках которых они осуществляют свои полномочия.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. Начаться он может по нескольким сценариям.