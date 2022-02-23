Украинский МИД порекомендовал своим гражданам незамедлительно покинуть Россию

Фото: facebook.com/Міністерство закордонних справ України

Министерство иностранных дел Украины призвало находящихся на территории России своих граждан незамедлительно покинуть страну. Об этом заявили в среду, 23 февраля, в украинском МИД.

Также внешнеполитическое ведомство Украины порекомендовало гражданам воздержаться от любых поездок в РФ.

Причиной этому названо усиление агрессии в отношении Украины со стороны России, что потенциально может помешать получению консульской помощи на территории РФ, передает ТАСС.

22 февраля в Министерстве иностранных дел России сообщили, что РФ в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства в Киеве. Причиной такого решения стало то, что российские дипломаты не раз становились объектами агрессии, а здание дипмиссии в Киеве подвергалось нападениям, как и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове.

21 февраля Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе.