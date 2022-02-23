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Видеоролик ко Дню защитника Отечества показывается на домах-книжках Нового Арбата

Евгений Белоусов

Город
Видеоролик ко Дню защитника Отечества показывается на домах-книжках Нового Арбата
Фото: Пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства

На медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате транслируется видеоролик ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Кроме того, на центральных улицах города в праздничном режиме работает архитектурно-художественная подсветка, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих Московского территориального гарнизона с 23 Февраля.

В поздравительной телеграмме глава города отметил, что День защитника Отечества олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм. Также в особенности он выделил подвиг отечественных солдат в период ВОВ.

Ко Дню защитника Отечества в столице пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

Кроме того, 23 февраля все уличные парковки в Москве будут бесплатными.

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