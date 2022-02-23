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Военные сразились в бильярдном турнире на Кубок Министерства обороны

Андрей Объедков

Спорт
Военные сразились в бильярдном турнире на Кубок Министерства обороны
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В День защитника Отечества Центральный дом Российской армии имени М. В. Фрунзе в 16-й раз провел бильярдный турнир на Кубок Министерства обороны среди генералов и офицеров Вооруженных сил РФ.

Хочется отметить, что на турнир приехали 28 финалистов, которые стали победителями в военных округах и родах войск.

— Уважаемые гости, уважаемые коллеги, в этот день, 23 Февраля, мы встречаемся в нашем Центральном доме Российской армии и я желаю вам побед! — обратился к присутствующим начальник ЦДРА, заслуженный работник культуры России Василий Иванович Мазуренко.

Также участникам показали отрывки из фильмов с бильярдными сценами: в основном это были картины режиссера, сценариста и оператора Михаила Шевчука. Он также выступил с приветственным словом перед спортсменами.

— Я снимаю много патриотических фильмов, где есть сцены игры в бильярд, так как являюсь поклонником этой игры, — отметил кинематографист. — Можно сказать, что для меня Центральный дом Российской армии — родной дом. Ведь я тоже был курсантом Ленинградского военного училища, тоже носил погоны. Помню, у нас стоял бильярдный стол и офицеры с упоением играли в бильярд. Помню 1984 год. Когда я был в наряде, то подавал чай офицерам, которые «рубились» в бильярд, и проникся игрой. И с той поры являюсь ее поклонником. Бильярд — это мирная дуэль. Здесь нельзя сжульничать, как в картах. В картах воспевается мастерство шулеров, а в бильярде — смухлевать невозможно. Сейчас мы пишем сценарий полнометражного фильма, и там есть фраза «В бильярд можно обыграть даже дьявола, потому что смухлевать там невозможно».

И вот — жеребьевка. Участники расходятся за свои столы, начинаются партии. Подполковник Альберт Махарашвили — уже неоднократный участник турниров на протяжении последних десятков лет. Все соперники присматриваются к его столу. Также на турнир приехали два брата-близнеца Яровиковы с Военно-морского флота. Павел — в звании старшего лейтенанта, а Николай — капитан-лейтенант. Правда, они не доходят до полуфинала, но не отчаиваются.

— Я уже участвую в финале российского турнира четвертый год и убедился, что на таких состязаниях нельзя оставлять сопернику ходов с нулевым шансом. Здесь все — офицеры, которые могут мгновенно принимать решение. И зачастую победить может более слабый противник, но тот, у кого окажутся более сильные нервы, тверже рука. То есть тот человек, который мгновенно примет более правильное решение, — рассказал один из братьев.

По словам организаторов, бильярдный турнир на Кубок министра обороны пользуется большой популярностью среди офицеров. Один из них несколько лет ездил на финалы, но не мог победить. В конечном счете военнослужащий дополнительно занимался с тренером, чтобы добиться цели.

И вот — полуфинальные поединки, финал. Первое место занял подполковник Альберт Махарашвили из Военно-космических сил (ВКС) РФ. Второе место — у майора Михаила Сайкина из Генерального штаба. Бронзовым призером стал майор Артем Вишневский из ВКС.

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