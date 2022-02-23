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Трамваи задерживаются на Чертановской улице

Евгений Белоусов

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Трамваи задерживаются на Чертановской улице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Трамваи № 1, 16 на Чертановской улице (в районе остановки «Чертановская улица, 28») задерживаются по техническим причинам. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

23 февраля сообщалось, что движение на пяти маршрутах трамваев на Авиационной улице восстановлено. Ранее стало известно, что движение трамваев на участке временно прекращено.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.

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