Движение пяти трамваев временно приостановлено на Авиационной улице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

Движение трамваев, следующих по маршрутам № 6, 15, 28, 30, 31, на Авиационной улице в районе остановки «Пехотная улица» временно прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 23 февраля.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении ведомства.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.

21 февраля стало известно, что движение трамваев № 11, 12 и 34 на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей также восстановили. До этого сообщалось, что трамваи задерживались по техническим причинам.

Также 20 февраля трамваев № 7 и 50, следующие по улице Гиляровского, задерживались по техпричинам. После специалисты вернули движение общественного транспорта в штатный режим.