Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение пяти трамваев на Авиационной улице восстановлено

Виктория Сикерина

Происшествия
Движение пяти трамваев на Авиационной улице восстановлено
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

Движение трамваев, следующих по маршрутам № 6, 15, 28, 30, 31, на Авиационной улице в районе остановки «Пехотная улица» восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 23 февраля.

— Восстановлено движение трамваев на Авиационной улице, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что движение трамваев временно прекращено.

Днем 22 февраля трамваи № 3, 38, 39 задерживались на Дубининской улице возле остановки общественного транспорта «Завод имени Владимира Ильича» из-за дорожной аварии, которая произошла на путях. В результате движение восстановили.

21 февраля стало известно, что движение трамваев № 11, 12 и 34 на участке между метро «Партизанская» и 16-й Парковой улицей также восстановили. До этого сообщалось, что трамваи задерживались по техническим причинам.

Также 20 февраля трамваев № 7 и 50, следующие по улице Гиляровского, задерживались по техпричинам. После специалисты вернули движение общественного транспорта в штатный режим.

Читайте также:
Транспорт Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте