Newsweek: США предупредили Украину о вторжении России в течении двух дней

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Власти США предупредили президента Украины Владимира Зеленского о якобы очень высокой вероятности вторжения на Украину России в течении следующих 48 часов. Такую информацию в среду, 23 февраля, распространил Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке.

— Сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательного самолета, — говорится в публикации.

Информацию о получении Зеленским предупреждения США подтвердил изданию близкий к украинскому правительству источник. Однако он подчеркнул, что это не первый раз, когда Киев получает подобные предупреждения. Это, по его словам, происходило уже дважды, передает издание.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска имеют право находиться в республике по договору о союзничестве. Но сейчас на территории ДНР российских войск нет. Возможность их появления в республике будет зависеть от ситуации вокруг Украины.

Днем ранее, 22 февраля, президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.