Синоптик рассказала о весеннем потеплении в Москве

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Несмотря на теплый выходной, который был 23 февраля, температура воздуха в столичном регионе после этого начнет постепенно опускаться. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Однако она подчеркнула, что морозная погода будет наблюдаться в ночное время. Так, до конца месяца по ночам будет фиксироваться до минус восьми градусов, а днем будут плюсовые температуры.

— 24 февраля днем от нуля до плюс двух градусов, 25 февраля — до плюс четырех градусов. И до конца последнего зимнего месяца характер погоды существенно не изменится, — рассказала синоптики в беседе с «Российской газетой».

Также Паршина заявила, что уже с 1 марта жителей Москвы и области порадует то, что воздух прогреется уже до плюс семи градусов, но ночью останется такой же небольшой мороз.

— Тепло приносят и атлантические циклоны, и циклоны со Средиземного моря. Также к нам спешат и теплые антициклоны из Европы. Это выше климатической нормы на 4-6 градусов, — объяснила специалист.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили до утра четверга, 24 февраля, в Москве и Московской области.

Зима в 2022 году в столице не стала аномально теплой или холодной. Однако, даже если бы наблюдалось заметное отклонение, это необязательно повлияло бы на лето каким-то определенным образом. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.