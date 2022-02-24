Госдеп: США готовы ввести санкции против двух крупнейших банков России

state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал, что Соединенные Штаты готовы незамедлительно ввести санкции против двух самых крупных банков России. Причиной для санкций является обострение ситуации на территории Украины.

— Речь идет о кредитных учреждениях, обладающих активами размером в 750 миллиардов долларов. Это половина всей российской банковской системы, — объяснил Прайс во время брифинга.

Отмечается, что представитель Госдепа не назвал банки. Однако известно, что ранее США заявляли, что готовы ввести ограничения против Сбербанка и ВТБ, передает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день США объявили о введении санкций против ВЭБ, «Промсвязьбанка» и их 42 дочерних компаний.

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, никто не будет вводить санкции «против российского газа», потому что Европе «судорожно нужны дополнительные объемы газа из России»