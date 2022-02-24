Госдеп: США готовы ввести санкции против двух крупнейших банков России
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал, что Соединенные Штаты готовы незамедлительно ввести санкции против двух самых крупных банков России. Причиной для санкций является обострение ситуации на территории Украины.
— Речь идет о кредитных учреждениях, обладающих активами размером в 750 миллиардов долларов. Это половина всей российской банковской системы, — объяснил Прайс во время брифинга.
Отмечается, что представитель Госдепа не назвал банки. Однако известно, что ранее США заявляли, что готовы ввести ограничения против Сбербанка и ВТБ, передает РИА Новости.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.
На следующий день США объявили о введении санкций против ВЭБ, «Промсвязьбанка» и их 42 дочерних компаний.
Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, никто не будет вводить санкции «против российского газа», потому что Европе «судорожно нужны дополнительные объемы газа из России»