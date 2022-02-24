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Блинкен заявил о возможности избежать крупного конфликта на Украине

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Блинкен заявил о возможности избежать крупного конфликта на Украине
Фото: flickr/statephotos

Госсеретарь США Энтони Блинкен заявил, что все еще остается возможность избежать полномасштабного конфликта на Украине.

— Я полагаю, что еще есть возможность избежать крупномасштабной агрессии, — отметил он в эфире телеканала NBC.

Помимо этого, он подчеркнул, что в обратном случае последуют масштабные последствия, цена, которую России придется выплачивать очень долгое время.

Ранее стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.

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