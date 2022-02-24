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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 февраля

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 24 февраля, в Москве и области ожидается облачная погода без осадков. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

В столице воздух прогреется до плюс двух градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус пяти градусов.

Также синоптики предупреждают об образовании гололедицы.

В Подмосковье днем прогнозируется от минус трех до плюс двух градусов. Ночью может похолодать до минус восьми градусов.

Также в этот день ожидается западный ветер. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду.

23 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что температура воздуха в столичном регионе после теплого выходного начнет постепенно меняться, столбики термометров поползут вниз. Также она рассказала, что уже с 1 марта жителей Москвы и области погода порадует. Воздух прогреется уже до плюс семи градусов, но ночью останется такой же небольшой мороз.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы объявили до утра четверга, 24 февраля, в Москве и Московской области.

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