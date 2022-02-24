Путин заявил, что ответственность за кровопролитие лежит на киевской власти

Фото: Администрация президента РФ

За кровопролитие в Донбассе должны отвечать киевские власти. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима, — заявил он в своем обращении к россиянам на телеканале «Россия-24».

В этой же речи он сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. Президент отметил, что в планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР, добавил Путин.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.