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Путин рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе и на границе с Украиной

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Путин рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе и на границе с Украиной
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону рассказал белорусскому коллеге Александру Лукашенко о ситуации в Донбассе и на границе с Украиной. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает агентство «БелТА».

— Примерно в 5 утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе, — передает агентство.

До этого Путин сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. В планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

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