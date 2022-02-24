Путин рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе и на границе с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону рассказал белорусскому коллеге Александру Лукашенко о ситуации в Донбассе и на границе с Украиной. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает агентство «БелТА».

— Примерно в 5 утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе, — передает агентство.

До этого Путин сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. В планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.