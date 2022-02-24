Глава Белгородской области отменил занятия в школах возле границ Украины

Фото: Официальный сайт Губернатора и Правительства Белгородской области

В Белгородской области отменят занятия в школах, расположенных в граничащих с Украиной районах. В остальных районах будут проводиться занятия, но их посещение остается на усмотрение родителей. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил глава области Вячеслав Гладков.

— Всю более подробную информацию в ближайшее время я постараюсь до вас донести. Правительство работает в штатном режиме, все службы на местах. Все предприятия, в первую очередь энергоснабжения, работают в штатном режиме, — подписал он пост в своем Instagram.

Президент России Владимир Путин утром сообщил, что Россия начинает специальную военную операцию в Донбассе. В планах у страны нет оккупации территорий Украины. Цель армии РФ — защита страдающих от неонацистов республик ДНР и ЛНР.

Накануне главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.