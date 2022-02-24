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Военный эксперт назвал главную задачу военной операции в Донбассе

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Военный эксперт назвал главную задачу военной операции в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Россия во время военной операции выведет из строя украинские силы, чтобы они больше не могли причинять вред Донбассу. Такое мнение высказал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец.

Эксперт отметил, что главная цель операции в ЛНР и ДНР — вывод из строя военной инфраструктуры Вооруженных сил или Украины в целом. Это аэродромы, части, арсеналы, базы, причалы, корабли.

— Никто не бьет по городам, по мирным жителям, как это делают украинские варвары в Донбассе, — подчеркнул он в комментарии «360».

Военный эксперт предположил, что жители Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Сумской областей не будут поддаваться на провокации СМИ и выступят с поддержкой российской операции.

Баранец подчеркнул, что эта операция проводится не для того, чтобы объявить войну Украине.

Он добавил, что западные политики скорее всего выступят единым фронтом и осудят военную операцию России. Но, как отметил Баранец, у России не осталось другого выхода, так как на Украине не соблюдают Минские соглашения.

До этого военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, зачем Россия начала спецоперацию на Украине.

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