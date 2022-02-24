Бочкарев: Десять новых участков включат в перечень стартовых площадок по реновации

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Еще десять новых территорий в Москве пополнят перечень стартовых площадок для реализации программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что градостроительный потенциал указанных участков составляет более 190 тысяч «квадратов».

— По предварительным подсчетам, новоселье смогут отпраздновать более семи тысяч москвиче, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что новые территории включат в список в марте 2022 года.

По словам главы московского департамента градостроительной политики Сергея Левкина, участки расположились в восьми округах города, среди которых Центральный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Западный, Северо-Западный и ТиНАО.

— Стоит отметить, что из десяти стартовых площадок больше половины находится на месте сноса многоквартирных домов. Со временем количество таких территорий будет возрастать по мере ускорения демонтажа старых зданий. Уже сейчас по программе реновации снесено 84 дома, — заключил руководитель ведомства.

В Москве выделили свыше 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации. Общая площадь выделенных участков для реализации проекта составила порядка 127 гектаров.