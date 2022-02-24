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Риск непредвиденных ситуаций: почему закрыли аэропорты на юге России

Елизавета Короткова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
Общество
Риск непредвиденных ситуаций: почему закрыли аэропорты на юге России
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В связи с обострением ситуации в Донбассе приостановлена работа 12 аэропортов на юге России. Ограничительные меры коснулись Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Брянска, Белгорода, Орла, Курска и Симферополя. Чем именно обусловлена пауза в работе аэропортов — «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Баранца.

Важно отметить, что ни одна из сторон не объявляла войны. Действия России нужно расценивать именно как спецоперацию по «принуждению к миру». Об этом «ВМ» ранее рассказал политолог Виктор Литовкин. Проведение этой операции требует принятия некоторых мер по обеспечению безопасности, отметил Баранец. По его словам, закрытие аэропортов на юге страны — это закономерная «органическая часть спецоперации», нацеленная на защиту граждан РФ от рисков.

— Это органическая часть спецоперации. Она направлена не на то, чтобы «военные зубы Украины вырвать», а чтобы вас спасти, когда вы будете на юг лететь. Вот в этом и заключается гуманная часть этой спецоперации. Это ради спасения граждан, чтобы ваш борт не сбила украинская ракета, — заявил он в беседе с «ВМ».

Сейчас риски возникновения непредвиденных ситуаций на указанных территориях действительно высоки, считает Баранец.

В московском Внукове пассажиров отмененных в южные российские города рейсов призвали не приезжать в аэропорт. Военный эксперт пояснил, что эта мера также является составляющей частью спецоперации. Возможно, в ближайшее время некоторым рейсам придется отступать от маршрута и совершать полеты с пересадками в других городах, уточнил он.

— Дорогие мои, началась спецоперация. Она касается не только Украины, но и России. Утихомиривая ситуацию там, мы думаем о том, чтобы меньше всего пострадали россияне, — заключил Баранец.

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