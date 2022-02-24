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Объем столичного производства электрической техники вырос почти на 66 процентов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Итоги — 2021
Город
Объем столичного производства электрической техники вырос почти на 66 процентов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Объем производства электрического оборудования в столице вырос на 65,9 процента в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 24 февраля.

Он отметил, что в последние годы город показывает стабильный рост промышленного производства. Так, московские предприятия модернизируют производство и внедряют в него новые технологии.

— Город, в свою очередь, оказывает максимальное содействие развитию этих производств, помогает им снизить налоговую нагрузку, в том числе за счет присвоения статуса промкомплекса, который получили уже более 60 предприятий, — заявил заммэра.

Так, в 2021 году существенно увеличился выпуск кабелей, ламп, осветительных приборов, двигателей, генераторов и других электрических устройств.

— За прошлый год промышленное производство осветительного оборудования выросло в Москве почти в 7,5 раза по сравнению с 2020 годом, — приводятся в сообщении на официальном сайте мэра Москвы слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Столичные предприятия за 11 месяцев 2021 года поставили на 29,5 процента больше канцелярских товаров за рубеж, чем за аналогичный период 2020 года.

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