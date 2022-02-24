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РЖД выделит дополнительные поезда на юг России из-за приостановки работы аэропортов

Михаил Алимов

Общество
РЖД выделит дополнительные поезда на юг России из-за приостановки работы аэропортов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

РЖД ведет работы по назначению новых поездов на юг страны. Билеты на них будут продаваться по фиксированным ценам. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

— В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны, — говорится в сообщении Telegram-канала РЖД.

О новых поездах сообщат дополнительно. Все вокзалы РФ работают в штатном режиме, задержек в движении поездов также не обнаружено.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

В связи с обострением ситуации в Донбассе приостановлена работа 12 аэропортов на юге России. Ограничительные меры коснулись Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Брянска, Белгорода, Орла, Курска и Симферополя. Чем именно обусловлена пауза в работе аэропортов — «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Баранца.

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