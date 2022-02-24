Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минтранс оперативно вывезет всех желающих с юга России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минтранс оперативно вывезет всех желающих с юга России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министерство транспорта России в четверг, 24 февраля, сообщило о готовности оперативно вывезти всех желающих россиян с юга страны.

По данным ведомства, граждан будут увозить железнодорожным и автобусным транспортом.

В Минтрансе добавили, что ведомство обладает достаточным количеством ресурсов в условиях закрытых аэропортов.

— Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Кроме того, РЖД ведет работы по назначению новых поездов на юг страны. Билеты на них будут продаваться по фиксированным ценам. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

Работа 12 аэропортов на юге России также была приостановлена. Ограничительные меры коснулись Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Брянска, Белгорода, Орла, Курска и Симферополя. Чем именно обусловлена пауза в работе аэропортов — «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Баранца.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

Минтранс Россия Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Все мнения
О проекте