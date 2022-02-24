Минтранс оперативно вывезет всех желающих с юга России

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Министерство транспорта России в четверг, 24 февраля, сообщило о готовности оперативно вывезти всех желающих россиян с юга страны.

По данным ведомства, граждан будут увозить железнодорожным и автобусным транспортом.

В Минтрансе добавили, что ведомство обладает достаточным количеством ресурсов в условиях закрытых аэропортов.

— Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Кроме того, РЖД ведет работы по назначению новых поездов на юг страны. Билеты на них будут продаваться по фиксированным ценам. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

Работа 12 аэропортов на юге России также была приостановлена. Ограничительные меры коснулись Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Брянска, Белгорода, Орла, Курска и Симферополя. Чем именно обусловлена пауза в работе аэропортов — «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Баранца.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.