«Неизведанная территория»: аналитик спрогнозировал дальнейший курс рубля

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич поделился с «ВМ» прогнозами о курсе рубля на фоне ситуации на Украине.

— Сложно говорить о каких-то уровнях, где может стабилизироваться российская валюта или рынок в целом. Последние события вытолкнули рубль на неизведанную территорию, — рассказал специалист.

С 15 апреля 2003 года Банк России устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара на торгах со сроком расчетов «завтра», сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Однако впервые за неполные 19 лет официальный курс доллара, установленный ЦБ с 25 февраля, составил не обозначенный выше показатель, а 86,9288 рубля.

После открытия торгов на Мосбирже торги стартовали с 86 рублей за доллар и 99,99 рубля за евро. По мнению эксперта, рубль, похоже, будет очень быстро скользить вниз — вплоть до 110 за доллар в ближайшие дни или недели.

— В целом падение рубля обещает продолжаться все время, пока идут обстрелы и на Россию накладываются жесткие санкции. Надежды на стабилизацию сейчас мы можем получить только от политиков, — констатировал Купцикевич.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что даже после улучшения ситуации на Украине Россия будет ощущать экономические последствия конфликта. По его словам, о снижении цен после улучшения ситуации на Украине пока говорить не приходится: ситуация будет настолько долгоиграющей, что из нее невозможно будет выйти просто так. Наложенные санкции никто не снимет, они останутся на десятилетия, уверен Кульбака.