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Аналитик Юшков оценил перспективы проекта «Северный поток-2»

Ирина Игнатенко

Политика
Аналитик Юшков оценил перспективы проекта «Северный поток-2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германия отдает себе отчет, что в случае применения жестких санкций проект «Северный поток-2» будет похоронен навсегда. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, страна воспользовалась бюрократической уловкой.

— Формально ввод газопровода заморожен. Почему до сих пор нет официального запрета? Видимо, потому что в Германии дискуссия продолжается и есть влиятельный лагерь политиков, которые считают, что не надо вредить самим себе и запрещать работу «Северного потока-2», — отметил он в комментарии ОСН.

Аналитик напомнил, что в Германии выступили за дифференцированный подход к санкциям и выступили за то, чтобы разделить ограничения на две части. Первая часть ограничений касается чиновников, депутатов и их окружения, они уже были введены. По словам эксперта, в настоящий момент решается, какие санкции будут введены во вторую очередь, возможно они и затронут «Северный поток - 2».

22 февраля Министерство экономики Германии отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации «Северного потока – 2». Эксплуатация трубопровода без сертификации невозможна, передает издание argumenti.ru.

До этого президент США Джо Байден ввел санкции против оператора «Северного потока — 2».

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