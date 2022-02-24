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В ФСО опровергли информацию о перекрытии Красной площади

Евгений Белоусов

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В ФСО опровергли информацию о перекрытии Красной площади
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Федеральная служба охраны (ФСО) Российской Федерации опровергла информацию о перекрытии Красной площади. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в ФСО РФ.

— Перекрытий нет, — цитирует слова источника из ФСО РИА Новости.

До этого поступила информацию, что в ГУМе на Красной площади столицы ведется эвакуация людей. Это подтвердила одна из сотрудниц универмага. В свою очередь в столичной пресс-службе МВД «Вечерней Москве» заявили, что в ведомство не поступала информация об эвакуации людей из торгового центра.

Также в Сети появилось видео очевидца эвакуации. На кадрах видно, как посетители торгового центра спешно направляются в сторону выхода. В это время по громкой связи администрация просит сотрудников и гостей универмага покинуть помещение.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопросы журналистов о перекрытии Красной площади. По его словам, подобные вопросы следует направлять органам внутренних дел. Однако, подчеркнул он, сложившаяся ситуация обязывает к повышению бдительности.

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