ФСБ: Украинские пограничники покинули российско-украинскую границу

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Украинские пограничники массово покинули места совей дислокации на российско-украинской границе. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— По состоянию на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе, — передает сообщение ТАСС.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин. Он отметил, что действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру.