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Благотворительные фонды Москвы подключились к сбору помощи для беженцев из Донбасса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Город
Благотворительные фонды Москвы подключились к сбору помощи для беженцев из Донбасса
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В рамках сбора гуманитарной помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) жители столицы передали в общей сложности более трех тонн продуктов питания, средств личной гигиены и одежды. Об этом сообщила президент международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

По ее словам, в сборе гуманитарной помощи приняли участие сотни граждан и десятки благотворительных организаций.

— «Дом милосердия» в связи с событиями в Донбассе стал пунктом приема благотворительной помощи для беженцев, которую оказывают москвичи, жители России и благотворительные организации. К нам с пятницы везут продукты питания, средства перевязки, средства гигиены, костыли, коляски, памперсы, одежду, обувь и средства первой необходимости. Мы все это аккумулируем и распределяем между нуждающимися, — уточнила Демичева.

Президент благотворительной организации призвала граждан пока не привозить продукты, которые нужно хранить в холодильнике.

24 февраля сообщалось, что в рамках сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса жители столицы передали более 23 тысяч товаров и двух тонн продуктов питания. Сбор проходит в центре «Мосволонтер» и 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций.

Штаб «Мосволонтера» располагается по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Принести товары и продукты можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Также обратиться можно в окружные центры.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

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