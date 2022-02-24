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Полиция задержала пьяного мужчину, пытавшегося угрозами попасть в столичный ресторан

Анастасия Колоскова

Происшествия
Полиция задержала пьяного мужчину, пытавшегося угрозами попасть в столичный ресторан
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Большой Козловский переулок Карта всех событий

Пьяный мужчина оказался в отделении полиции, после того как угрожал сотрудникам ресторана применить огнестрельное оружие, если его не пустят в заведение. Об этом в четверг, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в ресторане, расположенном Большом Козловском переулке в Москве. Мужчину отказались пускать в заведение из-за того, что он был сильно пьян. Не смирившись с отказом, тот начал угрожать сотрудникам, заявляя, что якобы является сотрудником правоохранительных органов. При этом буян, требовавший продолжения банкета, нецензурно выражался и даже пообещал достать пистолет, если его просьба не будет удовлетворена. Администратор ресторана была вынуждена обратиться за помощью в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали 27-летнего дебошира.

В отношении составили протокол за мелкое хулиганство. По данному факту проводится проверка.

До этого стало известно, что сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего автомобилиста, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом.

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