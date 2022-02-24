Украинский боеприпас взорвался около насаленного пункта в Краснодарском крае

Фото: gur.gov.ua

широчанка краснодарский край Карта всех событий

Российские пограничники зафиксировали взрыв снаряда, выпущенного с территории Украины. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Там также уточнили, что боеприпас разорвался примерно в 12:10 возле населенного пункта Широчанка в Краснодарском крае. В результате происшествия никто не пострадал, передает ТАСС.

До этого разрывы нескольких снарядов зафиксировали в Джанкойском районе Крыма. Пострадавших нет, у ряда домов повреждена кровля, выбиты окна. Обстановка в селе в настоящее время стабилизировалась. Подача электричества будет возобновлена в течение суток.

В Белгородской области власти зафиксировали шесть случаев разрушений из-за выпущенных снарядов. Создан специальный оперативный штаб для сбора информации и принятия решений в зависимости от изменения ситуации.

24 февраля военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, зачем Россия начала спецоперацию на Украине. Он отметил, что действия России по отношению к Украине — спецоперация по принуждению к миру.