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Захарова: Операция в Донбассе является попыткой предотвращения глобальной войны

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова: Операция в Донбассе является попыткой предотвращения глобальной войны
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что операция в Донбассе является попыткой предотвращения глобальной войны.

— Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну, — сказала дипломат.

Захарова отметила в эфире НТВ, что нынешние события являются окончанием войны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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