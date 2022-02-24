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МИД РФ: Слова Киева о ядерном оружии перевернули ситуацию

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
МИД РФ: Слова Киева о ядерном оружии перевернули ситуацию
Фото: МИД РФ

Заявление Киева о возможности вернуть Украине ядерное оружие перевернули всю ситуацию. Об этом в четверг, 24 февраля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Когда малоадекватные представители страны Украина заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю, — заявила она.

Захарова также добавила, что об этой ситуации сейчас следует подумать странам НАТО. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 февраля, сообщил, что страна может пересмотреть отказ от ядерного оружия, который был задокументирован в рамках Будапештского меморандума в 1994 году. Он также заявил, что инициирует встречу участников меморандума по вопросу обеспечения безопасности.

После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что появление на Украине ядерного оружия — стратегическая угроза для России. По его словам, заявление о желании Украины стать ядерной державой было обращено к России, и Москва его услышала.

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