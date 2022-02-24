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Россиянин Медведев станет первой ракеткой мира 28 февраля

Иван Юминов

Спорт
Россиянин Медведев станет первой ракеткой мира 28 февраля
Фото: instagram/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев станет 28 февраля первой ракеткой мира.

Данное достижение стало возможным из-за того, что серб Новак Джокович выступил на турнире в Дубае хуже, чем Медведев — в Акапулько. Последний станет пятым игроком из России, кто возглавит одиночный рейтинг среди мужчин.

Первая строчка ранее покорялась Евгению Кафельникову, Марату Сафину, Динаре Сафиной и Марии Шараповой. Рейтинг ATP впервые с 2004 года возглавит кто-то, кроме представителей Большой четверки — Джоковича, Рафаэля Надаля, Энди Маррея и Роджера Федерера.

30 января Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7. После игры россиянин рассказал, что во время финала «перестал мечтать» и играл только ради себя, близких и болельщиков.

Он отметил, что чувствует особенную поддержку со стороны россиян. Также спортсмен выразил благодарность команде и семье и пообещал болельщикам в следующий раз играть лучше.

По итогам поединка Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 титул на турнирах Большого шлема. Медведев заработал свыше 1,1 миллиона долларов по итогам турнира в Австралии.

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