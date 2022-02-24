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Аксенов назвал дату принятия решения о подаче воды в Крым

Иван Юминов

Общество
Аксенов назвал дату принятия решения о подаче воды в Крым
Фото: glava.rk.gov.ru

Инженеры проведут 25 февраля необходимые работы по Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 24 февраля.

— Все узлы Северо-Крымского канала, которые обеспечивают подачу воды в Республику Крым, контролируют вооруженные силы России. Завтра утром наши инженеры еще раз проверят готовность заслонок канала и систем подачи воды, в течение дня проведут необходимые работы, — сказал политик.

Полуостров технически готов принять воду, отметил Аксенов в Telegram-канале.

24 февраля в Минобороны сообщили, что российским войскам удалось выйти к Херсону и разблокировать Северо-Крымский канал. Глава Крыма Сергей Аксенов дал команду готовить данный канал к приему днепровской воды.

Водная блокада Крыма

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Украиной в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма.

В августе 2021 года СК возбудил уголовное дело по факту водной блокады по статье «Экоцид». В Крыму потери местного бюджета от блокады оценили более чем в 150 миллиардов рублей.

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