Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды

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Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 24 февраля, дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды.

— Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды, — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Введенная Украиной водная блокада Республики Крым нанесла местному бюджету убытки, сумма которых уже превысила 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов в среду, 23 февраля. Он подчеркнул, что сумма ущерба продолжит увеличиваться.

Водная блокада Крыма

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

24 августа СК России впервые возбудил уголовное дело по факту водной блокады со стороны Украины по статье «Экоцид».

В августе первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем в части водной блокады полуостров.

В январе 2022 года Фикс сообщил, что власти Крымского полуострова завершают подготовку первого иска к украинскому правительству из-за водной блокады.