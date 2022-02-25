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Власти Украины запретили покидать страну мужчинам от 18 до 60 лет

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Украины запретили покидать страну мужчинам от 18 до 60 лет
Фото: president.gov.ua

Украина запретила мужчинам от 18 до 60 лет покидать территорию страны. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщила погранслужба страны.

— Гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины. Такое правило будет действовать на период военного положения, — следует из сообщения, опубликованного в Facebook-аккаунте ведомства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. Известно, что он постановил провести ее в течение трех месяцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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