Зеленский создал на Украине ставку верховного главнокомандующего

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать в стране ставку верховного главнокомандующего. Данный указ был опубликован в ночь на пятницу, 25 февраля.

Отмечается, что ставка верховного главнокомандующего была создана для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами.

— Председателем ставки верховного главнокомандующего стал президент Украины Владимир Зеленский, координатором — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, — говорится на сайте президента Украины.

Также известно, что в документе нет указания на то, в каком именно городе будет оборудована ставка верховного главнокомандующего Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе своей страны. Также в видеообращении он выделил то, что Украина не боится разговора с Россией.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.