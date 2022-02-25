Зеленский создал на Украине ставку верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский постановил создать в стране ставку верховного главнокомандующего. Данный указ был опубликован в ночь на пятницу, 25 февраля.
Отмечается, что ставка верховного главнокомандующего была создана для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами.
— Председателем ставки верховного главнокомандующего стал президент Украины Владимир Зеленский, координатором — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, — говорится на сайте президента Украины.
Также известно, что в документе нет указания на то, в каком именно городе будет оборудована ставка верховного главнокомандующего Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе своей страны. Также в видеообращении он выделил то, что Украина не боится разговора с Россией.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.