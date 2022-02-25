Гарнизон ВСУ на острове Змеином добровольно сдался подразделениям ВС РФ

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Гарнизон вооруженных сил Украины на острове Змеином в Черном море в составе 82 военных добровольно сдался российским военным подразделениям. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что еще 11 украинских военных из 53 механизированных бригады сдались рядом с Николаевском, передает ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу от 25 февраля сообщил, что в стране за последние 24 часа погибли 137 военных, еще 316 получили ранения. По словам украинского лидера, он «остался один со своим народом».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.