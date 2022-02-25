Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гарнизон ВСУ на острове Змеином добровольно сдался подразделениям ВС РФ

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Гарнизон ВСУ на острове Змеином добровольно сдался подразделениям ВС РФ
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Гарнизон вооруженных сил Украины на острове Змеином в Черном море в составе 82 военных добровольно сдался российским военным подразделениям. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что еще 11 украинских военных из 53 механизированных бригады сдались рядом с Николаевском, передает ТАСС.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу от 25 февраля сообщил, что в стране за последние 24 часа погибли 137 военных, еще 316 получили ранения. По словам украинского лидера, он «остался один со своим народом».

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Читайте также:
Украина Армия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте