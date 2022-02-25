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Лавров сообщил, что страны Запада последовательно выгораживали преступления Киева

Михаил Алимов

Политика
Лавров сообщил, что страны Запада последовательно выгораживали преступления Киева
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит первые переговоры с представителями внешнеполитических ведомств Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Там они обсудили ситуацию на Украине и в Донбассе.

Встречались с Лавровым глава МИД ЛНР Владислав Дейнего и замминистра иностранных дел ДНР Сергей Пересада. По словам российского дипломата, РФ не могла стоять в стороне, видя просьбу о помощи от республик. Страна выступила против геноцида в Донбассе и готовит специальную фотовыставку, посвященную страданиям региона. Ее она намерена показать во время сессии по правам человека ООН.

— Запад полностью встал на сторону киевского режима в его усилиях по саботажу и разрушению в конечном итоге минских договоренностей. НАТО и Евросоюз покрывали Киев и в самые последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить Донецкую народную республику и Луганскую народную республику, объявил о безальтернативности вступления Украины в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия, — передает его слова РИА Новости.

Лавров заявил, что спецоперацию Россия проводит ради самих украинцев. Они должны «освободиться от гнета» и сами определить свое будущее.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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