Матвиенко заявила, что «Северный поток — 2» остановлен временно

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» в Европе из-за санкций приостановлена лишь временно. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Я уверена, что это временное решение, по крайней мере так думают все здравомыслящие люди, — передает ее слова РИА Новости.

До этого Матвиенко сообщила, что Россия успела эффективно подготовиться к санкциям, которые были объявлены в отношении страны. По ее словам, российские власти подготовили все защитные меры на случай введения ограничительных мер.

23 февраля президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и представителей его руководства.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен «на фоне действий российской стороны».

Немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, чем обернется отказ от «Северного потока — 2» для ЕС. По его словам, никто не будет вводить санкции «против российского газа», потому что Европе «судорожно нужны дополнительные объемы газа из России».