Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Отработали угрозы»: Матвиенко сообщила, что Россия успела подготовиться к санкциям

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
«Отработали угрозы»: Матвиенко сообщила, что Россия успела подготовиться к санкциям
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия успела эффективно подготовиться к санкциям, которые были объявлены в отношении страны. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, российские власти подготовили все защитные меры на случай введения ограничительных мер.

— Правительство РФ заранее предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

25 февраля Европейский союз на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. В список попали 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

В этот же день Минфин США ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании ДНР и ЛНР было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин в Кремле подписал соответствующие указы. Это решение вызвало у стран Запада множество противоречивых реакций.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

С начала спецоперации против России был введен ряд санкций. О них — в материале «Вечерней Москвы».

Читайте также:
Санкции Валентина Матвиенко Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте