Путин уведомил Си Цзиньпина о готовности вести переговоры с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию на Украине. Об этом сообщили в китайском МИД в пятницу, 25 февраля.

— Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, — сказал российский лидер.

При этом Пекин по итогам переговоров выступил с заявлением, что поддерживает урегулирование между Москвой и Киевом путем переговоров, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он заявил, что операцию начали из-за агрессивных действий властей Украины в отношении мирного населения Донбасса. При этом лидер пообещал премьеру раздать указания насчет обеспечения безопасности индийских граждан, находящихся на Украине.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.