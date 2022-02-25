Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений изменится

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В марте произойдут изменения в расписании некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Изменения связаны со строительством новой инфраструктуры на станции Окружная. Там ведутся работы по возведению северного вестибюля. Кроме того, специалисты модернизируют объекты энергообеспечения на двух участках Талдом — Савеловский — Вербилки и Соревнование — Большая Волга.

Работы будут вестись в основном в ночное время. В указанный период на участке Москва-Бутырская — Бескудниково несколько электричек будут курсировать по укороченному маршруту. Помимо этого, ряд поездов выведут из расписания. Еще у нескольких электричек будет изменено время отправления или прибытия в конечный пункт.

Так, 1, 2, 4, 9, 11, 14, 18, 21, 22 и 23 марта из расписания выведут электрички № 6822 Москва-Савеловская — Большая Волга (отправление в 8:25) и № 6821 Большая Волга — Москва-Савеловская (в 14:11).

А 2,4, 9,11,14,16,18,21,23,25,28, 30 марта пригородный поезд № 6346 Москва-Савеловская — Савелово (отправление в 8:46) будет следовать до станции Вербилки. В эти же дни поезд № 6351 Савелово — Москва-Савеловская (в 11:38) начнет движение со станции Вербилки в 12:18.

МЖД просит пассажиров узнавать об изменениях в расписании на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте и мобильном приложении ОАО «РЖД».

До этого стало известно, что Компания «РЖД» организовала почти четыре тысячи дополнительных мест в поездах, следующих из городов юга России в Москву.